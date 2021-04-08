Молдова рассмотрит создание спецкомиссии из-за похищения Чауса
В пятницу, 9 апреля, парламент Молдовы рассмотрит предложение о создании следственной комиссии для изучения обстоятельств похищения украинского судьи Николая Чауса. Похищение судьи произошло в начале апреля.
"Парламент рассмотрит предложение о создании следственной комиссии для выявления обстоятельств предполагаемого похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса", - говорится в сообщении.
Напомним, 3 апреля в Молдове заявили о похищении бывшего судьи Николая Чауса, которого в Украине подозревают во взяточничестве. Похищение произошло после того, как Молдова отказала Чаусу в предоставлении политического убежища.
Затем в МВД Молдовы рассказали, что Чауса похитили иностранцы, которые уже покинули территории страны через молдавско-украинскую границу.
Кроме того, молдавский министр внутренних дел не исключил, что судью Чауса могли вывезти из Молдовы автомобилем украинского посольства.
В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не причастна к похищению Чауса.