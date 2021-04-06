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Молдова не исключает, что Чауса могли вывезти в Украину на машине посольства

Новина українською → Кишинев, Вторник 06 апреля 2021 13:29
Молдова не исключает, что Чауса могли вывезти в Украину на машине посольства Фото: Николай Чаус (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Скандального судью Николая Чауса могли вывезти из Молдовы на машине украинского посольства. Молдавские правоохранители не могут подтвердить эту информацию, поскольку авто на дипломатических номерах не досматриваются на границе.

Об этом заявил министр внутренних дел Молдовы Павел Войку, передает Newsmaker.

По словам Войку, сразу после информации о похищении Чауса задействовали все подразделения МВД Молдовы. Следствие уже установило личности нескольких организаторов и задержало одного подозреваемого.

Также полиция нашла три машины, на которых похитили Чауса, и установила их маршрут. Предполагается, что похитители въезжали в Молдову, начиная с 23 марта, в том числе и в день похищения 3 апреля.

Войку добавил, что информацию об этих людях проверяют, уже получено несколько доказательств по делу, в том числе видеозаписи, документы и отпечатки пальцев. В то же время МВД Молдовы полагается на сотрудничество с правоохранительными органами Украины.

Отметим, накануне местное издание Index сообщало, что Чауса вывезли в Украину в багажнике Toyota RAV 4 с дипломатическими номерами. По данным этого СМИ, машина якобы принадлежит украинскому посольству.

Комментируя эту информацию, Войку подчеркнул, что у дипломатического транспорта особый статус, и, согласно международным соглашениям, пограничники и таможенники не имеют право его проверять.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские пограничники не могут подтвердить, пересекал ли границу похищенный судья Николай Чаус. При этом в ведомстве обратили внимание, что не имеют права разглашать информацию о пересечении границы третьим лицам.

Чауса похитили 3 апреля, через несколько дней после того, как Кишинев окончательно отказал ему в предоставлении политического убежища. Судья Днепровского районного суда Киева подозревается во взяточничестве.

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