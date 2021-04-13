Санду хоче обговорити з Зеленським викрадення Чауса

Президент Молдови Мая Санду розповіла, що хоче обговорити з українським президентом Володимиром Зеленським викрадення екс-судді Миколи Чауса . За її словами, молдовська сторона вже намагалася зв'язатися з Києвом.

Про це йшлося в інтерв'ю Санду для Cotidianul .

Як розповіла Санду, у Молдови є питання до української сторони стосовно викрадення Чауса, але відповіді на них молдовська сторона поки не отримала.

"Мої радники намагалися зв'язатися з командою президента (Зеленського - ред.), у нас була ініціатива провести діалог на рівні лідерів держав. Але президент Зеленський був у відрядженні", - сказала вона.

Санду додала, що поки що Кишинів не отримав відповідей і на запити до українських правоохоронних органів.