Санду хоче обговорити з Зеленським викрадення Чауса

Президент Молдови Мая Санду розповіла, що хоче обговорити з українським президентом Володимиром Зеленським викрадення екс-судді Миколи Чауса. За її словами, молдовська сторона вже намагалася зв'язатися з Києвом.
Як розповіла Санду, у Молдови є питання до української сторони стосовно викрадення Чауса, але відповіді на них молдовська сторона поки не отримала.
"Мої радники намагалися зв'язатися з командою президента (Зеленського - ред.), у нас була ініціатива провести діалог на рівні лідерів держав. Але президент Зеленський був у відрядженні", - сказала вона.
Санду додала, що поки що Кишинів не отримав відповідей і на запити до українських правоохоронних органів.
Нагадаємо, 3 квітня у Молдові заявили про викрадення колишнього судді Чауса, якого в Україні підозрюють у хабарництві. Викрадення сталося після того, як Молдова відмовила Чаусу в наданні політичного притулку.
У МВС Молдови розповіли, що Чауса викрали іноземці, які вже залишили території країни через молдовсько-український кордон. У Молдові не виключали, що суддю Чауса могли вивезти з країни автомобілем українського посольства.
Водночас глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не причетна до зникнення Чауса, а також запропонував Молдові створити спільну робочу групу для з'ясування всіх обставин.