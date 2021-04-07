Украина не причастна к похищению судьи Чауса, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с молдавским коллегой Аурелиу Чокоем похищение украинского экс-судьи Николая Чауса в Молдове. Кулеба заверил, что Украина не причастна к этому инциденту.
Об этом говорится на сайте МИД Украины.
Кулеба сказал молдавской министру, что правоохранительные органы Украины ожидали, что Чаус будет экстрадирован из Молдовы. Для установления всех обстоятельств похищения Чауса и места пребывания бывшего судьи Кулеба предложил создать совместную рабочую группу.
"Украинская сторона убеждена, что ситуацию пытаются использовать в свою пользу силы, которые не просто не заинтересованы в дальнейшем углублении украинского-молдавского сотрудничества, но и ставят целью сорвать положительное для обеих стран развитие отношений, укрепление европейских перспектив Украины и Молдовы", - заявили в МИД.
Напомним, 3 апреля в Молдове заявили о похищении бывшего судьи Николая Чауса, которого в Украине подозревают во взяточничестве. Похищение произошло после того, как Молдова отказала Чаусу в предоставлении политического убежища.
Затем в МВД Молдовы рассказали, что Чауса похитили иностранцы, которые уже покинули территории страны через молдавско-украинскую границу.
Кроме того, молдавский министр внутренних дел не исключил, что судью Чауса могли вывезти из Молдовы автомобилем украинского посольства.