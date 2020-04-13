Сандерс поддержал кандидатуру Байдена на выборах президента США

Фото: Берни Сандерс (twitter)

На прошлой неделе Берни Сандерс вышел из президентской гонки

Бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов, сенатор Берни Сандерс официально поддержал кандидатуру Джо Байдена. Об этом сообщает издание The Hill.

Как сообщает издание, Сандерс поддержал кандидатуру Байдена во время виртуального мероприятия в рамках кампании бывшего вице-президента.

"Я прошу всех американцев объединиться в этой кампании, чтобы поддержать вашу (Байдена - ред.) кандидатуру, которую я поддерживаю, чтобы обеспечить нашу победу", - заявил Сандерс.

Напомним,ранее сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки. Он был последним конкурентом Джо Байдена от демократов. Таким образом, теперь никто не может помешать Байдену стать кандидатом от демократов на выборах президента.

Также Байден сообщал, что из-за распространения коронавируса, кандидата в президенты от Демократической партии могут выбрать с помощью онлайн опроса.

Отметим, бывший вице-президент Джо Байден лидирует на предварительных выборах (праймериз) в штатах Флорида и Иллинойс.