Сандерс підтримав кандидатуру Байдена на виборах президента США

Фото: Берні Сандерс (twitter)

Минулого тижня Берні Сандерс вийшов з президентської гонки

Колишній кандидат в президенти Сполучених Штатів, сенатор Берні Сандерс офіційно підтримав кандидатуру Джо Байдена. Про це повідомляє видання The Hill.

Як повідомляє видання, Сандерс підтримав кандидатуру Байдена під час віртуального заходу в рамках кампанії колишнього віце-президента.

"Я прошу всіх американців об'єднатися у цій кампанії, щоб підтримати вашу (Байдена - ред.) кандидатуру, яку я підтримую, щоб забезпечити нашу перемогу", - заявив Сандерс.

Нагадаємо, раніше сенатор-демократ Берні Сандерс оголосив про вихід з президентських перегонів. Він був останнім конкурентом Джо Байдена від демократів. Таким чином, тепер ніхто не може перешкодити Байдену стати кандидатом від демократів на виборах президента.

Також Байден повідомляв, що через поширення коронавіруса, кандидата в президенти від Демократичної партії можуть вибрати за допомогою онлайн опитування.

Зазначимо, колишній віце-президент Джо Байден лідирує на попередніх виборах (праймеріз) в штатах Флорида та Іллінойс.