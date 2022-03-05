Samsung приостанавливает поставки телефонов и чипов в Россию

Таким образом южнокорейский технологический гигант присоединился к растущему списку компаний, от Apple до Microsoft, которые приостановили распространение своей продукции на территории РФ.

"Мы думаем обо всех, кто пострадал, и наш приоритет - обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей", - говорится в заявлении Samsung.

Компания жертвует 6 миллионов долларов, в том числе 1 миллион долларов на бытовую электронику, на гуманитарную деятельность в Украине.

Отметим, что компании-гиганты, которые вышли и выходят из России следующие: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, Форд, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (а это Ali express и ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (через несколько дней), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle.

Россию "забанили": Apple Pay, Amazon, Cex Io, Etsy, Facebook (бан аккаунтов медиа РФ), Google Pay, Google Maps, Instagram (блокировка пропаганды), Paysera, Samsung pay.

Также в России заблокировали многие СМИ, Facebook и Twitter.

Напряженность усилилась в пятницу, 4 марта, после того, как Украина заявила, что российские войска атаковали Запорожскую атомную электростанцию. Такие действия России вызвали призывы к еще более жесткому ответу на агрессию Кремля.

ЕС, США и Великобритания составили обширный список санкций, чтобы изолировать РФ в финансовом, экономическом и технологическом плане.

Помимо опасений по поводу войны, работа в России стала сложной задачей для сторонних компаний, учитывая санкции, запрет США на операции с Центральным банком страны и резкое падение рубля.