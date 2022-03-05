Samsung приостанавливает поставки телефонов и чипов в Россию

Компания Samsung заявила, что поставки телефонов, чипов и бытовой электроники в Россию были приостановлены из-за вторжения российских войск в Украину на прошлой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Таким образом южнокорейский технологический гигант присоединился к растущему списку компаний, от Apple до Microsoft, которые приостановили распространение своей продукции на территории РФ.
"Мы думаем обо всех, кто пострадал, и наш приоритет - обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей", - говорится в заявлении Samsung.
Компания жертвует 6 миллионов долларов, в том числе 1 миллион долларов на бытовую электронику, на гуманитарную деятельность в Украине.
Отметим, что компании-гиганты, которые вышли и выходят из России следующие: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, Форд, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (а это Ali express и ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (через несколько дней), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle.
Россию "забанили": Apple Pay, Amazon, Cex Io, Etsy, Facebook (бан аккаунтов медиа РФ), Google Pay, Google Maps, Instagram (блокировка пропаганды), Paysera, Samsung pay.
Также в России заблокировали многие СМИ, Facebook и Twitter.
Напряженность усилилась в пятницу, 4 марта, после того, как Украина заявила, что российские войска атаковали Запорожскую атомную электростанцию. Такие действия России вызвали призывы к еще более жесткому ответу на агрессию Кремля.
ЕС, США и Великобритания составили обширный список санкций, чтобы изолировать РФ в финансовом, экономическом и технологическом плане.
Помимо опасений по поводу войны, работа в России стала сложной задачей для сторонних компаний, учитывая санкции, запрет США на операции с Центральным банком страны и резкое падение рубля.
Напомним, Минцифра призвала Sony и Microsoft отключить аккаунты игроков в РФ и Беларуси.
Мы также писали о том, что Bloomberg, CNN и BBC приостанавливают работу в России из-за закона о "фейках".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.