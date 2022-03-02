Минцифра призвала Sony и Microsoft отключить аккаунты игроков в РФ и Беларуси

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к компаниям Sony и Microsoft. Он попросил их отключить аккаунты игроков в РФ и Беларуси и запретить платежи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter .

"Sony и Microsoft, вы наверняка знаете о том, что сейчас происходит в Украине. Россия объявила войну не Украине, а всему цивилизованному миру. Если вы поддерживаете человеческие ценности, вы должны жить на российском рынке", - написал он.

При этом он выразил надежду, что компании сделают все возможное, чтобы защитить Украину, Европу и весь демократический мир от российской агрессии.

"Я призываю временно заблокировать все российские и белорусские аккаунты, временно прекратить участие российских и белорусских команд и геймеров во всех международных соревнованиях по е-спорту и отменить все международные мероприятия, проходящие на территории России и Беларуси", - заявил министр.