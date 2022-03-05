Bloomberg, CNN и BBC приостанавливают работу в России из-за закона о "фейках"
Агентство Bloomberg, телеканалы CNN и BBC приостанавливают работу в России. Причина - принятие российскими властями закона о "фейковых новостях".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Bloomberg.
"Мы с большим сожалением приняли решение приостановить сбор новостей внутри России", - заявил главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт.
По его словам, новый российский закон о "фейках", предусматривающий тюремное заключение до 15 лет, делает невозможной нормальную журналистику в России.
Ранее аналогичное решение приняли телеканалы CNN и BBC. Их руководство объявило о временном прекращении работы в России всех своих новостных журналистов и вспомогательного персонала.
Обновлено. О приостановке работы в России из-за рисков для журналистов также сообщил канадский телеканал CBS.
В России 4 марта приняли так называемый закон о "фейковых новостях". Документ предусматривает тюремное заключение на срок до 15 лет для лиц, обвиненных в распространении ложных сведений о вооруженных силах или призывах к санкциям против страны.
Напомним, 4 марта в России заблокировали социальную сеть Twitter и видеохостинг YouTube, а также Facebook. Кроме того, в стране перестал работать сервис бронирования отелей Booking.
Отметим, с 3 марта в России заблокировали ряд оппозиционных СМИ, в том числе "Радио Москвы" и телеканал "Дождь".
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