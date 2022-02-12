Samsung обещает 4 года обновления Android для флагманов

О соответствующих планах компания заявила еще в прошлом году. Samsung будет обеспечивать 4 года поддержки программного обеспечения для своих устройства и планшетов. В то же время заявление компании касалось флагманских моделей и представителей серии A и M.

Обновления будут получать даже и смарт-часы. В частности, устройства будут снабжены патчами безопасности в течение 5 лет.

В соответствующий список попали модели: