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Samsung обещает 4 года обновления Android для флагманов

Автор: Сергей Пышкин

Samsung расширяет срок поддержки флагманских устройств компании. Отныне он составляет не 3 года, а 4.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Samsung.

О соответствующих планах компания заявила еще в прошлом году. Samsung будет обеспечивать 4 года поддержки программного обеспечения для своих устройства и планшетов. В то же время заявление компании касалось флагманских моделей и представителей серии A и M.

Обновления будут получать даже и смарт-часы. В частности, устройства будут снабжены патчами безопасности в течение 5 лет.

В соответствующий список попали модели:

  • Galaxy S22;
  • Galaxy S22+;
  • Galaxy S22 Ultra;
  • Galaxy Tab S8;
  • Galaxy Tab S8+;
  • Galaxy Tab S8 Ultra;
  • Galaxy Z Fold3;
  • Galaxy Z Flip3;
  • Galaxy S21;
  • Galaxy S21+;
  • Galaxy S21 Ultra;
  • Galaxy S21 FE;
  • Galaxy Watch 4;
  • Galaxy Watch 4 Classic.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Samsung презентовала новую флагманскую линейку, а именно: Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra.

Также компания планирует использовать пластик из переработанных рыболовных сетей во время выработки смартфонов.

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