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Samsung будет производить смартфоны из переработанных рыбацких сетей

Новина українською →
Вторник 08 февраля 2022 14:50
Samsung будет производить смартфоны из переработанных рыбацких сетей Фото: Samsung будет производить смартфоны из переработанных рыбацких сеток (news.samsung.com)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Samsung будет использовать пластик из переработанных рыболовных сетей во время выработки смартфонов. Серия Galaxy S22 станет первой, которая будет содержать этот материал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог Samsung.

Для новых аппаратов Samsung создала новый материал из пластика, который был получен от переработанных рыболовных сетей.

Компания отмечает, что в будущем будет применять этот материал во время выработки всей линейки своих продуктов, а начнет она именно с устройств Galaxy, которые представят уже 9 февраля.

Пока неизвестно в каком количестве и в каких частях устройства будет использоваться материал.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ежегодно в океан попадает 640 тысяч тонн рыболовных сетей. Это, со своей стороны, угрожает морским жителям, в том числе и коралловым рифам. Таким образом компания планирует решить эту проблема и предлагает свое решение.

Напомним, РБК-Украина писало о списке цен на новые флагманские модели Samsung Galaxy S22.

Анонс линейки моделей запланирован уже на 9 февраля.

Ожидается, что продажа Galaxy S22 Ultra начнется 25 февраля, а младших моделей - в начале весны.

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