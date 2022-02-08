Samsung будет производить смартфоны из переработанных рыбацких сетей
Компания Samsung будет использовать пластик из переработанных рыболовных сетей во время выработки смартфонов. Серия Galaxy S22 станет первой, которая будет содержать этот материал.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог Samsung.
Для новых аппаратов Samsung создала новый материал из пластика, который был получен от переработанных рыболовных сетей.
Компания отмечает, что в будущем будет применять этот материал во время выработки всей линейки своих продуктов, а начнет она именно с устройств Galaxy, которые представят уже 9 февраля.
Пока неизвестно в каком количестве и в каких частях устройства будет использоваться материал.
Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ежегодно в океан попадает 640 тысяч тонн рыболовных сетей. Это, со своей стороны, угрожает морским жителям, в том числе и коралловым рифам. Таким образом компания планирует решить эту проблема и предлагает свое решение.
Напомним, РБК-Украина писало о списке цен на новые флагманские модели Samsung Galaxy S22.
Анонс линейки моделей запланирован уже на 9 февраля.
Ожидается, что продажа Galaxy S22 Ultra начнется 25 февраля, а младших моделей - в начале весны.