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Samsung обіцяє 4 роки оновлення Android для флагманів

Автор: Сергій Пишкін

Samsung розширює термін підтримки флагманських пристроїв компанії. Відтепер він становить не 3 роки, а 4.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Samsung.

Про відповідні плани компанія заявила ще в минулому році. Samsung забезпечуватиме 4 роки підтримки програмного забезпечення для своїх пристрої та планшетів. Водночас заява компанії стосувалася флагманських моделей та представників серії A та M.

Оновлення отримуватимуть навіть й смартгодинники.Зокрема, пристрої будуть забезпечені патчами безпеки протягом 5 років.

До відповідного списку потрапили моделі:

  • Galaxy S22;
  • Galaxy S22+;
  • Galaxy S22 Ultra;
  • Galaxy Tab S8;
  • Galaxy Tab S8+;
  • Galaxy Tab S8 Ultra;
  • Galaxy Z Fold3;
  • Galaxy Z Flip3;
  • Galaxy S21;
  • Galaxy S21+;
  • Galaxy S21 Ultra;
  • Galaxy S21 FE;
  • Galaxy Watch 4;
  • Galaxy Watch 4 Classic.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Samsung презентувала нову флагманську лінійку, а саме: Galaxy S22, Galaxy S22+ та Galaxy S22 Ultra.

Також компанія планує використовувати пластик із перероблених рибальських сіток під час вироблення смартфонів.

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