Samsung обіцяє 4 роки оновлення Android для флагманів

Samsung розширює термін підтримки флагманських пристроїв компанії. Відтепер він становить не 3 роки, а 4.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Samsung.
Про відповідні плани компанія заявила ще в минулому році. Samsung забезпечуватиме 4 роки підтримки програмного забезпечення для своїх пристрої та планшетів. Водночас заява компанії стосувалася флагманських моделей та представників серії A та M.
Оновлення отримуватимуть навіть й смартгодинники.Зокрема, пристрої будуть забезпечені патчами безпеки протягом 5 років.
До відповідного списку потрапили моделі:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Samsung презентувала нову флагманську лінійку, а саме: Galaxy S22, Galaxy S22+ та Galaxy S22 Ultra.
Також компанія планує використовувати пластик із перероблених рибальських сіток під час вироблення смартфонів.