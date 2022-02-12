Samsung обещает 4 года обновления Android для флагманов
Samsung расширяет срок поддержки флагманских устройств компании. Отныне он составляет не 3 года, а 4.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Samsung.
О соответствующих планах компания заявила еще в прошлом году. Samsung будет обеспечивать 4 года поддержки программного обеспечения для своих устройства и планшетов. В то же время заявление компании касалось флагманских моделей и представителей серии A и M.
Обновления будут получать даже и смарт-часы. В частности, устройства будут снабжены патчами безопасности в течение 5 лет.
В соответствующий список попали модели:
- Galaxy S22;
- Galaxy S22+;
- Galaxy S22 Ultra;
- Galaxy Tab S8;
- Galaxy Tab S8+;
- Galaxy Tab S8 Ultra;
- Galaxy Z Fold3;
- Galaxy Z Flip3;
- Galaxy S21;
- Galaxy S21+;
- Galaxy S21 Ultra;
- Galaxy S21 FE;
- Galaxy Watch 4;
- Galaxy Watch 4 Classic.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Samsung презентовала новую флагманскую линейку, а именно: Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra.
Также компания планирует использовать пластик из переработанных рыболовных сетей во время выработки смартфонов.