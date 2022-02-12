Samsung обіцяє 4 роки оновлення Android для флагманів

Samsung розширює термін підтримки флагманських пристроїв компанії. Відтепер він становить не 3 роки, а 4.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Samsung .

Про відповідні плани компанія заявила ще в минулому році. Samsung забезпечуватиме 4 роки підтримки програмного забезпечення для своїх пристрої та планшетів. Водночас заява компанії стосувалася флагманських моделей та представників серії A та M.

Оновлення отримуватимуть навіть й смартгодинники.Зокрема, пристрої будуть забезпечені патчами безпеки протягом 5 років.

До відповідного списку потрапили моделі: