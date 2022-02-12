Samsung обіцяє 4 роки оновлення Android для флагманів
Samsung розширює термін підтримки флагманських пристроїв компанії. Відтепер він становить не 3 роки, а 4.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Samsung.
Про відповідні плани компанія заявила ще в минулому році. Samsung забезпечуватиме 4 роки підтримки програмного забезпечення для своїх пристрої та планшетів. Водночас заява компанії стосувалася флагманських моделей та представників серії A та M.
Оновлення отримуватимуть навіть й смартгодинники.Зокрема, пристрої будуть забезпечені патчами безпеки протягом 5 років.
До відповідного списку потрапили моделі:
- Galaxy S22;
- Galaxy S22+;
- Galaxy S22 Ultra;
- Galaxy Tab S8;
- Galaxy Tab S8+;
- Galaxy Tab S8 Ultra;
- Galaxy Z Fold3;
- Galaxy Z Flip3;
- Galaxy S21;
- Galaxy S21+;
- Galaxy S21 Ultra;
- Galaxy S21 FE;
- Galaxy Watch 4;
- Galaxy Watch 4 Classic.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Samsung презентувала нову флагманську лінійку, а саме: Galaxy S22, Galaxy S22+ та Galaxy S22 Ultra.
Також компанія планує використовувати пластик із перероблених рибальських сіток під час вироблення смартфонів.