Samsung тестує оновлений вигляд живих сповіщень Now Bar у ранній прошивці серії Galaxy S27, наближаючи його до рішення Apple Dynamic Island. Новинки мають дебютувати у новій лінійці смартфонів та згодом з'явитися в оновленні One UI 9.5.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на SamMobile .

Що зміниться у розташуванні живих сповіщень?

У чинних версіях One UI панель живих сповіщень розташована зліва поруч із годинником. У ранній прошивці серії Galaxy S27 її перемістили у верхній центр - у ділянку навколо фронтальної камери.

Сам набір функцій не змінився: як і раніше, у центральній частині екрана відображаються зворотний відлік таймера, індикатор увімкненого ліхтарика та елементи керування активними завданнями.

Як зміниться перемикання між активностями?

Samsung також змінює спосіб перемикання між компактними панелями активних сповіщень.

Зараз для цього потрібно гортати їх угору або вниз, а в тестованій версії достатньо провести пальцем ліворуч або праворуч - без попереднього розгортання панелі.

Завдяки цьому та розташуванню панелі біля фронтальної камери інтерфейс стає ще більше схожим на Dynamic Island.

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Що відомо про розділ Moment effects і строки релізу?

У налаштуваннях Now Bar з’явився новий розділ Moment effects. Поки що в ньому доступний лише один варіант для завантаження - Sports. Він додає анімації на честь голів і перемог улюблених команд у видах спорту, які підтримує Google Sports.

Спортивні анімації Samsung уже показала в бета-версії One UI 9.5. Назва Moment effects натякає, що згодом можуть з’явитися й інші категорії, однак наразі їх не підтверджено.

Усі ці зміни ще розробляють, тож до релізу Samsung може їх скоригувати.

Очікується, що першими нові функції отримають смартфони серії Galaxy S27, а згодом вони стануть доступними й на інших пристроях із виходом One UI 9.5.