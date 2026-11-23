Samsung приближает Galaxy к iPhone: интерфейс станет похожим на Dynamic Island
Samsung тестирует обновленный вид живых уведомлений Now Bar в ранней прошивке серии Galaxy S27, приближая его к решению Apple Dynamic Island. Нововведения должны дебютировать в новой линейке смартфонов и впоследствии появиться в обновлении One UI 9.5.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на SamMobile.
Что изменится в расположении живых уведомлений?
В действующих версиях One UI панель живых уведомлений расположена слева рядом с часами. В ранней прошивке серии Galaxy S27 ее переместили в верхний центр - в участок вокруг фронтальной камеры.
Набор функций не изменился: по-прежнему в центральной части экрана отображаются обратный отсчет таймера, индикатор включенного фонарика и элементы управления активными задачами.
Как изменится переключение между активностями?
Samsung также изменяет способ переключения между компактными панелями активных оповещений.
Сейчас для этого нужно листать их вверх или вниз, а в тестируемой версии достаточно провести пальцем влево или вправо - без предварительного развертывания панели.
Благодаря этому и расположению панели у фронтальной камеры интерфейс становится еще более похожим на Dynamic Island.
Не пропустите: Четвертый за год: Samsung выпускает премиальный гибкий флагман W27 в золоте
Что известно о разделе Moment effects и сроках релиза?
В настройках Now Bar появился новый раздел Moment effects. Пока в нем доступен лишь один вариант для загрузки - Sports. Он добавляет анимации в честь голов и побед любимых команд в видах спорта, поддерживаемых Google Sports.
Спортивные анимации Samsung уже показали в бета-версии One UI 9.5. Название Moment effects намекает, что впоследствии могут появиться и другие категории, однако пока они не подтверждены.
Все эти изменения еще разрабатываются, так что до релиза Samsung может их скорректировать.
Ожидается, что первые новые функции получат смартфоны серии Galaxy S27, а впоследствии они станут доступны и на других устройствах с выходом One UI 9.5.