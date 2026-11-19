До релізу Grand Theft Auto VI виробники люксової електроніки представили лімітовані версії iPhone 18 Pro, iPhone Duo та Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra - серед новинок є і ексклюзивна модель від українського бренду LISCHYNA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт бренду .

На хвилі релізу Grand Theft Auto VI ринок люксової кастомізації поповнився лімітованими смартфонами на базі актуальних флагманів Apple та Samsung.

Компанія Caviar випустила неофіційну колекцію Most Wanted із чотирьох моделей смартфонів, кожну з яких випустять накладом лише 19 примірників. Свою версію складаного iPhone Duo у стилі GTA VI Edition також показав український бренд LISCHYNA.

Лімітована колекція Most Wanted від Caviar

Most Wanted об'єднує чотири варіанти смартфонів, оформлення яких відсилає до атмосфери Маямі та механік Grand Theft Auto VI, хоча офіційної ліцензії виробник не заявляє.

iPhone 18 Pro Max (скриншот: Caviar)

iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max представлені у двох варіантах - рожевому Neon Vice та чорно-золотому Gangster з рельєфним зображенням пістолета Beretta 92FS і пальмовим листям.

iPhone Duo Pink Alligator (скриншот: Caviar)

iPhone Duo Pink Alligator отримав титановий корпус, рожеву шкіру крокодила та плашку з шістьма зірками розшуку.

Samsung Galaxy Fold8 Ultra Ocean Drive отримав титанову рамку та практично повністю позолочену 24-каратним золотом задню панель із шістьма зірками.

Стилізований Samsung Galaxy Fold8 Ultra (скриншот: Caviar)

Вартість моделей колекції коливається від 11 130 до 15 630 доларів залежно від версії та обсягу пам'яті, а кожен дизайн випущено обмеженим тиражем - лише 19 екземплярів.

Через металеві й рельєфні елементи на задній панелі такі пристрої втрачають підтримку бездротової зарядки та MagSafe.

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iPhone Duo GTA VI Edition від українського бренду LISCHYNA

Свою версію складаного iPhone Duo у стилістиці Grand Theft Auto VI представив і український бренд LISCHYNA. Замість пласкої графіки розробники створили об'ємну композицію на задній панелі з чорного карбону.

Стилізований iPhone Duo від українського бренду LISCHYNA (скриншот: LISCHYNA)

Оформлення містить золоті рельєфи головних героїв культової гри, елементи міського оточення (зокрема будівлі, пальми та гелікоптер), декоративне каміння та кольорову ювелірну емаль на логотипі GTA VI.

Орієнтовна вартість моделі стартує від 11 000 доларів, а клієнтам також доступний інтерактивний конфігуратор для індивідуального підбору матеріалів і оздоблення.