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Смарт-окуляри від Samsung і Google під ударом: їх забороняють у школах і басейнах

15:17 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Ольга Завада
Смарт-окуляри від Samsung і Google під ударом: їх забороняють у школах і басейнах Вихід смарт-окулярів Samsung викликає глобальний спротив (колаж: РБК-Україна)
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Samsung і Google готують до запуску перші смартокуляри на базі Android XR, але вихід новинки затьмарює скандал навколо приватності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Android Authority.

У чому проблема?

Найбільше занепокоєння викликають вбудовані у смарт-окуляри камери та мікрофони, які дають змогу постійно взаємодіяти зі штучним інтелектом.

Різні виробники намагаються розв'язати цю проблему за допомогою сумнівних методів.

Так, компанія Raven Resonance додала до окулярів Raven Prism світлодіодний індикатор зйомки та магнітну кришку, яка фізично закриває об'єктив 13-мегапіксельної камери.

У моделі HTC Vive Eagle передбачили індикатор та функцію голосу, за допомогою якої оточуючі можуть вигукнути "стоп зйомка" для зупинки запису.

Цікаво, що Samsung та Google використовують термін "інтелектуальні окуляри" та акцентують увагу на аудіосистемах, приховуючи наявність камери у маркетингових матеріалах.

Втім, подібні заходи не знімають занепокоєння користувачів, оскільки камери необхідні для повноцінної роботи візуального пошуку ШІ.

Читайте більше: Головний суперник Meta: Samsung випустить ШІ-окуляри вже у листопаді

Глобальні заборони та відсутність просвітницької роботи

У багатьох країнах світу використання окулярів із камерами вже зіштовхнулося з жорсткими обмеженнями.

Так, у штаті Вікторія в Австралії пристрої заборонять у школах з 2027 року, а у Мельбурні їх уже заборонили у басейнах, спортзалах та дитячих садках.

Інші приклади обмежень у світі

  • роздрібні мережі у Бельгії та Нідерландах відмовилися від продажів смарт-окулярів;
  • у США та Великій Британії пристрої заборонені в залах судових засідань;
  • Європейський Союз офіційно визнав смарт-окуляри з камерами ризиком для публічної конфіденційності.

Експерти наголошують: Samsung та Google мали достатньо часу для проведення роз'яснювальних кампаній щодо відповідального використання технології.

Проте компанії залишили вирішення етичних і правових питань урядам, а це посилює негативне ставлення суспільства до нових девайсів.

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