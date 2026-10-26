ua en ru
Пн, 26 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Четвертий за рік: Samsung випускає преміальний гнучкий флагман W27 у золоті

17:33 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Ольга Завада
Четвертий за рік: Samsung випускає преміальний гнучкий флагман W27 у золоті Samsung готує унікальну версію Fold 8 не для всіх (колаж: РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

Samsung виходить на ринок із черговим складним смартфоном, який стане вже четвертим подібним гаджетом бренду за цей рік.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Android Authority.

Золотий дизайн та унікальний статус

Виробник опублікував офіційне тизерне зображення у китайській соцмережі Weibo, на якому показано гнучкий смартфон у форматі книжки із золотистою рамою.

Також посилання на офіційному сайті підтверджує належність пристрою до преміальної лінійки W.

Четвертий за рік: Samsung випускає преміальний гнучкий флагман W27 у золоті
Samsung готує незвичний ексклюзив (фото: Weibo)

Інсайдер Ice Universe зазначає, що модель отримає назву Samsung W27. Фактично, це ексклюзивна версія Galaxy Fold 8 Ultra для китайського ринку.

Опубліковані рендери девайса підтверджують використання преміальних матеріалів:

  • Корпус виготовлено з використанням виразної золотистої рамки.

  • Острівець потрійної камери отримав аналогічне золотисте покриття.

  • На задній панелі розміщено оновлений фірмовий логотип серії W.

Читайте більше: Samsung зекономить на камерах у Galaxy A58: причина вже відома

Характеристики та специфікації новинки

Технічно пристрій майже повністю копіюватиме Galaxy Fold 8 Ultra.

  • Процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.
  • Акумулятор ємністю 5000 мАг із підтримкою швидкої зарядки потужністю 45 Вт.
  • Потрійна основна камера з модулями на 200 Мп, 50 Мп і 10 Мп.
Четвертий за рік: Samsung випускає преміальний гнучкий флагман W27 у золоті
Бренд випускає ще один гнучкий девайс (фото: Ice Universe в X)

Очікується, що Samsung W27 може отримати більше оперативної пам'яті, розширений набір ексклюзивних функцій Galaxy AI та зарядний пристрій у комплекті.

На глобальному світовому ринку модель офіційно не з'явиться.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Android Samsung Гаджети Смартфони
Новини
Корецький закликав бізнес готуватися до найгіршого сценарію на тлі посилення атак РФ
Корецький закликав бізнес готуватися до найгіршого сценарію на тлі посилення атак РФ
Аналітика
Затримки з тривогою, дефіцит Patriot і реактивні "шахеди" до Львова: інтерв'ю з Ігнатом
Дмитро Олійник, Уляна Безпалько Затримки з тривогою, дефіцит Patriot і реактивні "шахеди" до Львова: інтерв'ю з Ігнатом