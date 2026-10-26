Четвертий за рік: Samsung випускає преміальний гнучкий флагман W27 у золоті
Samsung виходить на ринок із черговим складним смартфоном, який стане вже четвертим подібним гаджетом бренду за цей рік.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Android Authority.
Золотий дизайн та унікальний статус
Виробник опублікував офіційне тизерне зображення у китайській соцмережі Weibo, на якому показано гнучкий смартфон у форматі книжки із золотистою рамою.
Також посилання на офіційному сайті підтверджує належність пристрою до преміальної лінійки W.
Інсайдер Ice Universe зазначає, що модель отримає назву Samsung W27. Фактично, це ексклюзивна версія Galaxy Fold 8 Ultra для китайського ринку.
Опубліковані рендери девайса підтверджують використання преміальних матеріалів:
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Корпус виготовлено з використанням виразної золотистої рамки.
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Острівець потрійної камери отримав аналогічне золотисте покриття.
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На задній панелі розміщено оновлений фірмовий логотип серії W.
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Характеристики та специфікації новинки
Технічно пристрій майже повністю копіюватиме Galaxy Fold 8 Ultra.
- Процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.
- Акумулятор ємністю 5000 мАг із підтримкою швидкої зарядки потужністю 45 Вт.
- Потрійна основна камера з модулями на 200 Мп, 50 Мп і 10 Мп.
Очікується, що Samsung W27 може отримати більше оперативної пам'яті, розширений набір ексклюзивних функцій Galaxy AI та зарядний пристрій у комплекті.
На глобальному світовому ринку модель офіційно не з'явиться.