ua ru
Пн, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Самоубийственный акт. Генсек ООН призвал прекратить удары по Запорожской АЭС

Новина українською →
Понедельник 08 августа 2022 15:24
Самоубийственный акт. Генсек ООН призвал прекратить удары по Запорожской АЭС Фото: Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Обстрелы Запорожской АЭС являются самоубийственными, удары по станции необходимо срочно прекратить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на пресс-конференции в Токио.

"Атаки на АЭС - самоубийственный акт. Мы надеемся, что это прекратится. Одновременно с этим мы хотим, чтобы МАГАТЭ получила доступ к станции. И мы надеемся, что оно сможет использовать свои компетенции", - заявил Гутерриш.

Напомним, 5 августа россияне дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Три снаряда попали возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор.

На следующий день, 6 августа, обстрелы не прекратились. В результате атаки ранения получил работник станции, его госпитализировали.

Позже в "Энергоатоме" подчеркнули, что россияне обстрелами ЗАЭС намерены полностью обесточить юг Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС ООН Антониу Гутерриш Война России против Украины
NEWS
"Это того стоило". Ким рассказал о результатах затяжного комендантского часа в Николаеве
"Это того стоило". Ким рассказал о результатах затяжного комендантского часа в Николаеве
DAILY
Посол в Турции Василий Боднар: Определенным образом Эрдоган влияет на Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол в Турции Василий Боднар: Определенным образом Эрдоган влияет на Путина