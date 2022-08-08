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Самогубний акт. Генсек ООН закликав припинити удари по Запорізькій АЕС

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Понеділок 08 серпня 2022 15:24
Самогубний акт. Генсек ООН закликав припинити удари по Запорізькій АЕС Фото: Антоніу Гутерріш, генеральний секретар ООН (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Обстріли Запорізької АЕС є самогубними, удари по станції необхідно терміново припинити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша на прес-конференції в Токіо.

"Атаки на АЕС - самогубний акт. Ми сподіваємося, що це припиниться. Одночасно з цим ми хочемо, щоб МАГАТЕ отримала доступ до станції. І ми сподіваємося, що воно зможе використовувати свої компетенції", - заявив Гутерріш.

Нагадаємо, 5 серпня росіяни двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. Три снаряди влучили біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор.

Наступного дня, 6 серпня, обстріли не припинилися. В результаті атаки поранення отримав працівник станції, його госпіталізували.

Пізніше в "Енергоатомі" підкреслили, що росіяни обстрілами ЗАЕС мають намір повністю знеструмити південь України.

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Запорожская АЭС ООН Антоніу Гутерріш Війна Росії проти України
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