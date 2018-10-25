Самолет Wizz Air совершил аварийную посадку в Румынии из-за угрозы взрыва

Фото: самолет Wizz Air в аэропорту Отопени (facebook.com/RMAviation.photo)

Из самолета эвакуировали более 170 пассажиров

Самолет Wizz Air, направлявшийся по маршруту Кутаиси-Варшава, срочно приземлился в румынском аэропорту Отопени после угрозы взрыва бомбы на борту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agerpres.

Известно, что самолет приземлился в Отопени в четверг, 25 октября, в 16:20 и был припаркован в изолированном части аэродрома. С воздушного судна эвакуировали 173 пассажиров в 16:25.

"Проводятся специальные процедуры, пассажиров доставляют до конечной зоны посадки", - сообщили правоохранители.

Известно, что об угрозе взрыва сообщили по телефону женщина из аэропорта Кутаиси (Грузия).

Напомним, власти Соединенных Штатов Америки расследуют рассылку взрывных устройств почтой лидерам Демократической партии за две недели до проведения промежуточных выборов в Конгресс (выборы состоятся 6 ноября).

По данным правоохранителей, четыре взрывных устройства, которые были направлены Хиллари и Биллу Клинтонам, Бараку Обаме, миллиардеру Джорджу Соросу и в редакцию CNN, связаны.