Літак Wizz Air зробив аварійну посадку в Румунії через загрозу вибуху

Фото: літак Wizz Air в аеропорту Отопені (facebook.com/RMAviation.photo)

З літака евакуювали понад 170 пасажирів

Літак Wizzair, який прямував за маршрутом Кутаїсі-Варшава, терміново приземлився в румунському аеропорту Отопені після загрози вибуху бомби на борту. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Agerpres.

Відомо, що літак приземлився в Отопені у четвер, 25 жовтня, о 16:20 і був припаркований в ізольованому частині летовища. Із повітряного судна евакуювали 173 пасажирів о 16:25.

"Проводяться спеціальні процедури, пасажирів доставляють до кінцевої зони посадки", - повідомили правоохоронці.

Відомо, що про загрозу вибуху повідомили телефоном жінка з аеропорту Кутаїсі (Грузія).

Нагадаємо, влада Сполучених Штатів Америки розслідує розсилку вибухових пристроїв поштою лідерам Демократичної партії за два тижні до проведення проміжних виборів до Конгресу (вибори відбудуться 6 листопада).

За даними правоохоронців, чотири вибухові пристрої, які були надіслані Хілларі і Біллу Клінтонам, Бараку Обамі, мільярдеру Джорджу Соросу і до редакції CNN, пов'язані.