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Самоізоляцію українців можуть почати перевіряти за допомогою мобільних операторів, - МВС

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 00:21
Самоізоляцію українців можуть почати перевіряти за допомогою мобільних операторів, - МВС
Фото: Антон Геращенко (УНІАН)

Поліція приступає до масового вибіркового контролю умов дотримання карантину

Поліція може почати контролювати самоізоляцію українців у зв'язку зі спалахом коронавірусу з допомогою даних мобільних операторів. Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник глави МВС Антон Геращенко.

За його словами, сьогодні поліція почала отримувати в автоматизованому порядку інформацію від прикордонників щодо десятків тисяч українців, які підписали особисті зобов'язання про 14 денний карантин шляхом самоізоляції.

"Десятки тисяч дільничних і патрульних поліцейських приступають до масового вибіркового контролю умов дотримання карантину. Не виключаю, що цих заходів буде недостатньо і за прикладом Південної Кореї, Ізраїлю та Польщі державі доведеться звернутися до мобільних операторів і банків, щоб контролювати умови карантину через моніторинг мобільних мереж", - написала Геращенко.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ закликало українців повернутися на територію країни до 27 березня. Відзначається, що в цей час будуть здійснюватися щоденні спецрейси.

Раніше 23 березня на київський залізничний вокзал прибув потяг "чотирьох столиць" з евакуйованими з Латвії українцями. За словами одного з медиків, що знаходяться у поїзді люди пройшли експрес-тести на коронавірус. Ні у кого захворювання не підтвердилося.

"Укрзалізниця" призначила на 23 березня додатковий поїзд з польського Перемишля для евакуації українців з Польщі. Відправлення поїзда заплановано на 15:50, до Києва він прибув до 23:59.

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