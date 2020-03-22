УЗ назначила на завтра дополнительный поезд из Польши в Киев

Иллюстративное фото (twitter.com/uz_gov_ua)

У поезда будет остановка во Львове

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из польского Перемышля для эвакуации украинцев из Польши из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

По словам главы МИУ, на понедельник, 23 марта, был назначен дополнительный поезд сообщением Перемышль-Киев для эвакуации украинцев из Польши. Поезд №706/705 отправится из Перемышля в 15:50 и прибудет в Киев в 23:59, при этом будет иметь остановку во Львове.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 21 марта в Украину из-за границы вернулись почти 60 тысяч граждан. Вчера домой вернулись 13,5 тыс. украинцев. На карантине за границей находятся 152 украинских граждан.

Также РБК-Украина писало, что вчера в Украину рейсом "Аликанте-Киев" вернулись 216 украинцев. В аэропорту эвакуированным гражданам провели температурный скрининг и забор материалов для экспресс-тестов на коронавирус.

Кроме того, 20 марта из Египта в Украину вернулись свыше 25 тыс. граждан, среди которых 830 человек находились на карантине в гостиницах.