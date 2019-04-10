В Брюсселе проходит экстренный саммит Евросоюза по новой отсрочке Brexit

Фото: совет Европы (facebook.com/eucouncil)

Британский премьер просила отложить выход Великобритании из ЕС до 30 июня

Лидеры стран Европейского союза собрались на экстренный саммит в Брюсселе на счет вопроса о новой отсрочке Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Лидеры стран Европейского союза заслушали премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Британский премьер просила отложить выход Великобритании из ЕС до 30 июня. Чтобы получить отсрочку, Терезе Мэй нужно заручиться поддержкой каждого государства - члена ЕС. При этом они, чтобы защитить свои интересы, могут выдвинуть жесткие условия в отношении любого продления периода переговоров.

Президент Европейского парламента Антонио Таджани заявил, что "самое важное" - это защищать права европейских граждан в Великобритании и граждан Великобритании в Европе.

"Мы хотим знать решение Великобритании, а затем мы должны принять решение в совете", - заявил Таджани.

В преддверии саммита президент Европейского совета Дональд Туск призвал лидеров Евросоюза не унижать Терезу Мэй, когда они будут обсуждать ее последнюю просьбу о задержке Brexit.

Но другие 27 стран Евросоюза могут по-прежнему налагать жесткие условия на любое продление периода переговоров по статье 50, чтобы обеспечить защиту своих собственных интересов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что страны Евросоюза ждут объяснений от Великобритании насчет необходимости продления сроков Brexit.

Отметим, страны-члены Европейского союза ранее заявили, что готовы предоставить Великобритании длительную отсрочку для ее выхода из ЕС. Несмотря на то, что сама Мэй заявила, что попросит отложить Brexit только до 30 июня, официальные лица и наблюдатели ожидают, что 27 лидеров Евросоюза рассмотрят более длительное "гибкое" продление отсрочки до 2020 года.