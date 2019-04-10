ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Брюсселе проходит экстренный саммит Евросоюза по новой отсрочке Brexit

Новости » Политика    10.04.2019 - 22:01
В Брюсселе проходит экстренный саммит Евросоюза по новой отсрочке Brexit
Фото: совет Европы (facebook.com/eucouncil)

Британский премьер просила отложить выход Великобритании из ЕС до 30 июня

Лидеры стран Европейского союза собрались на экстренный саммит в Брюсселе на счет вопроса о новой отсрочке Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Лидеры стран Европейского союза заслушали премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Британский премьер просила отложить выход Великобритании из ЕС до 30 июня. Чтобы получить отсрочку, Терезе Мэй нужно заручиться поддержкой каждого государства - члена ЕС. При этом они, чтобы защитить свои интересы, могут выдвинуть жесткие условия в отношении любого продления периода переговоров. 

Президент Европейского парламента Антонио Таджани заявил, что "самое важное" - это защищать права европейских граждан в Великобритании и граждан Великобритании в Европе.

"Мы хотим знать решение Великобритании, а затем мы должны принять решение в совете", - заявил Таджани. 

В преддверии саммита президент Европейского совета Дональд Туск призвал лидеров Евросоюза не унижать Терезу Мэй, когда они будут обсуждать ее последнюю просьбу о задержке Brexit.

Но другие 27 стран Евросоюза могут по-прежнему налагать жесткие условия на любое продление периода переговоров по статье 50, чтобы обеспечить защиту своих собственных интересов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что страны Евросоюза ждут объяснений от Великобритании насчет необходимости продления сроков Brexit.

Отметим, страны-члены Европейского союза ранее заявили, что готовы предоставить Великобритании длительную отсрочку для ее выхода из ЕС. Несмотря на то, что сама Мэй заявила, что попросит отложить Brexit только до 30 июня, официальные лица и наблюдатели ожидают, что 27 лидеров Евросоюза рассмотрят более длительное "гибкое" продление отсрочки до 2020 года.

Еврокомиссия направила странам ЕС рекомендации на случай Brexit без сделки Страны ЕС требуют от Британии объяснений необходимости отсрочки Brexit
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины BrexitБрюссель
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь