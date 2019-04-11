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На саміті погодили продовження терміну Brexit, - Туск

Новини » Політика    11.04.2019 - 02:59
На саміті погодили продовження терміну Brexit, - Туск
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Туск також зустрінеться з Терезою Мей

На екстреному саміті в Брюсселі досягнута згода 27 держав-членів ЄС щодо перенесення строку Brexit (вихід Великобританії зі складу ЄС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови Євроради Дональда Туска.

Так, Туска чекає зустріч з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей.

"27 країн ЄС погодили продовження статті 50. Тепер я зустрінуся з прем'єр-міністром Терезою Мей для угоди уряду Великобританії", - повідомив Туск.

Відзначимо, 5 квітня видання The Guardian повідомило, що Тереза Мей написала лист Туску з проханням відкласти Brexit до 30 червня, поки вона намагається прийти до угоди про подальші дії Лондона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери країн Європейського союзу зібралися на екстрений саміт в Брюсселі на рахунок питання про нову відстрочку Brexit.

Лідери країн Європейського союзу заслухали прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей. Британський прем'єр просила відкласти вихід Великобританії з ЄС до 30 червня. Щоб отримати відстрочку, Терезі Мей потрібно заручитися підтримкою кожної держави - члена ЄС. При цьому вони, щоб захистити свої інтереси, можуть висунути жорсткі умови щодо будь-якого подовження періоду переговорів.

Як повідомляло РБК-Україна, країни-члени Європейського союзу раніше заявили, що готові надати Великобританії тривалу відстрочку для її виходу з ЄС. Незважаючи на те, що сама Мей заявила, що попросить відкласти Brexit тільки до 30 червня, офіційні особи і спостерігачі очікують, що 27 лідерів Євросоюзу розглянуть більш тривале "гнучке" продовження відстрочки до 2020 року.

Саміт Євросоюзу обговорить відстрочку Brexit на термін до року Країни ЄС вимагають від Британії пояснень необхідності відстрочки Brexit
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