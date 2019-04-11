На саміті погодили продовження терміну Brexit, - Туск

Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Туск також зустрінеться з Терезою Мей

На екстреному саміті в Брюсселі досягнута згода 27 держав-членів ЄС щодо перенесення строку Brexit (вихід Великобританії зі складу ЄС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови Євроради Дональда Туска.

Так, Туска чекає зустріч з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей.

"27 країн ЄС погодили продовження статті 50. Тепер я зустрінуся з прем'єр-міністром Терезою Мей для угоди уряду Великобританії", - повідомив Туск.

Відзначимо, 5 квітня видання The Guardian повідомило, що Тереза Мей написала лист Туску з проханням відкласти Brexit до 30 червня, поки вона намагається прийти до угоди про подальші дії Лондона.

EU27 has agreed an extension of Art. 50. I will now meet PM @theresa_may for the UK government's agreement. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) April 10, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери країн Європейського союзу зібралися на екстрений саміт в Брюсселі на рахунок питання про нову відстрочку Brexit.

Лідери країн Європейського союзу заслухали прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей. Британський прем'єр просила відкласти вихід Великобританії з ЄС до 30 червня. Щоб отримати відстрочку, Терезі Мей потрібно заручитися підтримкою кожної держави - члена ЄС. При цьому вони, щоб захистити свої інтереси, можуть висунути жорсткі умови щодо будь-якого подовження періоду переговорів.

Як повідомляло РБК-Україна, країни-члени Європейського союзу раніше заявили, що готові надати Великобританії тривалу відстрочку для її виходу з ЄС. Незважаючи на те, що сама Мей заявила, що попросить відкласти Brexit тільки до 30 червня, офіційні особи і спостерігачі очікують, що 27 лідерів Євросоюзу розглянуть більш тривале "гнучке" продовження відстрочки до 2020 року.