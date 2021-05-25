На саммите ЕС решили расширить экономические санкции против Белоруссии

Участники саммита Евросоюза приняли решение расширить экономические санкции против Беларуси . В "черный" список включены белорусские политики и организации, а также президент страны Александр Лукашенко.

"Мы потребовали от Беларуси немедленно освободить обоих задержанных (одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и Софии Сапеги - ред.). Мы считаем, что Международная организация гражданской авиации должна срочно расследовать инцидент (с экстренной посадкой самолета компании Ryanair - ред.)", - сказала Меркель.

По ее словам, участники саммита обратились к главам МИД Евросоюза включить в санкционный список новых лиц и организации и принять решение о новых целенаправленных экономических ограничениях. Она отметила, что в "черный" список уже включены "многие белорусские политики и глава государства Лукашенко".