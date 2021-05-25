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На саммите ЕС решили расширить экономические санкции против Белоруссии

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Брюссель, Вторник 25 мая 2021 18:46
На саммите ЕС решили расширить экономические санкции против Белоруссии Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Filip Singer - Pool/Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Участники саммита Евросоюза приняли решение расширить экономические санкции против Беларуси. В "черный" список включены белорусские политики и организации, а также президент страны Александр Лукашенко.

Об этом заявила журналистам канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита Евросоюза.

"Мы потребовали от Беларуси немедленно освободить обоих задержанных (одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и Софии Сапеги - ред.). Мы считаем, что Международная организация гражданской авиации должна срочно расследовать инцидент (с экстренной посадкой самолета компании Ryanair - ред.)", - сказала Меркель.

По ее словам, участники саммита обратились к главам МИД Евросоюза включить в санкционный список новых лиц и организации и принять решение о новых целенаправленных экономических ограничениях. Она отметила, что в "черный" список уже включены "многие белорусские политики и глава государства Лукашенко".

Напомним, саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Это произошло в ответ на действия белорусского режима по принудительной посадке самолета компании Ryanair в Минске.

Отметим, после посадки самолета Протасевича задержали в Минске. Вместе с ним задержали его девушку - гражданку РФ Софию Сапегу. Ее арестовали на два месяца.

Как писало РБК-Украина, с полуночи 26 мая Украина прекратит авиасообщение с Беларусью. Соответствующее решение сегодня принял Кабинет министров инцидента с бортом авиакомпании Ryanair и задержанием оппозиционера Романа Протасевича.

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