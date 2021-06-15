Саммит НАТО, Украина в "зеленой" зоне Евросоюза, приговор за разгон Майдана: новости за 14 июня

В Брюсселе завершился саммит НАТО, в Украине вынесли приговор за разгон Майдана, Украина попала в "зеленую" зону Евросоюза. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 14 июня, - в материале РБК-Украина

В Брюсселе завершился саммит НАТО: главные тезисы совместного заявления Альянса

В понедельник, 14 июня, в Брюсселе прошел саммит лидеров государств НАТО. На повестке дня сегодняшнего саммита был ряд насущных вопросов, в том числе и Украина. Так, на саммите было подтверждено обещание принять Украину через выполнение Плана действий по членству в НАТО. В то же время в НАТО настаивают на внедрении реформ в Украине.

Главные тезисы финального коммюнике саммита НАТО - в материале РБК-Украина.

Украина попала в "зеленую" зону Евросоюза, - Шмыгаль

Украина попала в "зеленую" зону Европейского союза. Показатель заболеваемости коронавирусом в Украине составляет 74,71 случая на 100 тысяч населения при критерии ЕС в 75 случаев. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

При этом он отметил, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина.

Приговор за разгон Майдана. Двух "беркутовцев" приговорили к трем годам тюрьмы

Шевченковский суд объявил приговор по делу "беркутовцев" Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня за разгон Майдана 30 ноября 2013 года. Их приговорили к трем годам лишения свободы. Также подсудимым запрещено занимать должности в правоохранительных органах на 3 года.

Суд признал их виновными в превышении служебных полномочий (ч.1 ст. 28 ч.2 ст. 365 УК).

В Румынии произошла авария с украинским автобусом, есть жертвы

На румынско-венгерской границе произошла авария с украинцами. Возле пункта пропуска автобус, следовавший из Украины в Чехию, врезался в грузовики.

Всего в авто находились 16 украинцев и 1 гражданин Молдовы. Один украинец скончался на месте, другая наша гражданка скончалась в больнице от полученных травм.

В России ужесточают карантин из-за вспышки коронавируса

В России за сутки выявили 13 721 новый случай коронавируса. В стране начинают ужесточать карантин.

В Московской области до 20 июня ввели обязательный масочный режим в общественных местах. Работодателям запрещается допускать на рабочее место сотрудников, не использующих маски или респираторы.

В США масштабный пожар на химическом заводе. Власти объявили эвакуацию

В городе Роктон, что в американском штате Иллинойс, произошел масштабный пожар на химическом заводе Chemtool. Над заводом поднимается огромный столб дыма.

Пожарная служба Роктона уже издала распоряжение об обязательной эвакуации из-за пожара на химическом предприятии. Эвакуации подлежат все жители и предприятия в радиусе одной мили от места расположения завода, где произошел пожар.

Чудо-гол с центра поля, победа Словакии и внезапная осечка Испании: итоги дня на Евро-2020

Чехия эффектно победила Шотландию в Глазго, Словакия в большинстве одолела Польшу. А Испания допустила осечку уже на старте турнира.

Итоги четвертого игрового дня - в материале РБК-Украина.

В Украину придет жара с грозами: синоптики назвали дату ухода дождей

Погода в Украине в ближайшую неделю резко повернет в сторону лета и температура воздуха начнет подниматься. Грозы и ливни будут уходить постепенно и стала известна дата, когда почти все регионы окажутся в зоне сухой погоды.