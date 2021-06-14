Авария с украинским автобусом в Румынии: число погибших возросло

Число жертв аварии с украинским автобусом в Румынии возросло до двух. Еще одна украинка умерла в больнице.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

По его данным, рано утром 14 июня на трассе Дева-Нэдлак в Румынии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Украины, которые направлялись микроавтобусом из Украины в Чешскую республику.

"Всего в авто находились 16 украинцев и 1 гражданин Молдовы. Один украинец скончался на месте, другая наша гражданка скончалась в больнице от полученных травм. Двое граждан Украины госпитализированы в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние остальных пассажиров - удовлетворительное, угрозы их жизни нет", - сообщил представитель МИД.

Николенко отметил, что водитель задержан, он дает показания в полиции. По предварительной версии, он не справился с управлением - микроавтобус столкнулся с грузовым транспортным средством, которое двигалось впереди.

"Украинские дипломаты взаимодействуют с румынскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, держат связь с врачами и предоставляют пострадавшим гражданам необходимую консульскую помощь. Для родственников открыта круглосуточная "горячая линия" посольства Украины в Румынии: +40 726 529 820, +40 21230 36 60", - добавил пресс-секретарь.