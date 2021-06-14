Украина попала в "зеленую" зону Евросоюза, - Шмыгаль

Украина попала в "зеленую" зону Европейского союза. Показатель заболеваемости коронавирусом в Украине составляет 74,71 случая на 100 тысяч населения при критерии ЕС в 75 случаев.

"В соответствии с критериями Европейского союза Украина отныне вошла в "зеленую" зону. Имеем показатель 74,71 случая на 100 тысяч населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 тысяч населения", - заявил премьер.

При этом он отметил, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина.