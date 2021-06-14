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Украина попала в "зеленую" зону Евросоюза, - Шмыгаль

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Понедельник 14 июня 2021 14:51
Украина попала в "зеленую" зону Евросоюза, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина попала в "зеленую" зону Европейского союза. Показатель заболеваемости коронавирусом в Украине составляет 74,71 случая на 100 тысяч населения при критерии ЕС в 75 случаев.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.

"В соответствии с критериями Европейского союза Украина отныне вошла в "зеленую" зону. Имеем показатель 74,71 случая на 100 тысяч населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 тысяч населения", - заявил премьер.

При этом он отметил, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина.

Напомним, 8 июня в Украине смягчили карантин - все регионы переведены в "зеленую" зону.

Кроме того, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отмечал, что действие адаптивного карантина в Украине продолжается. В "зеленой зоне" остается ряд ограничений.

Добавим, что сегодня в Украине выявили минимальное количество новых случаев коронавируса с начала года - 420 заражений в сутки.

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