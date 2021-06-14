В США масштабный пожар на химическом заводе. Власти объявили эвакуацию

В городе Роктон, что в американском штате Иллинойс, произошел масштабный пожар на химическом заводе Chemtool. Над заводом поднимается огромный столб дыма.

Пожарная служба Роктона уже издала распоряжение об обязательной эвакуации из-за пожара на химическом предприятии. Эвакуации подлежат все жители и предприятия в радиусе одной мили от места расположения завода, где произошел пожар.

#BREAKING: Massive Fire And Explosions At Chemtool Incorporated Chemical Plant In #Rockton, Illinois. Major Evacuations Underway. #BreakingNews pic.twitter.com/MTToccuAv7 — BREAKING NEWS (@Breaking_4_News) June 14, 2021

Возгорание уже прокомментировало руководство завода Chemtool. Владелец завода заявил, что все работники предприятия в безопасности. Пока неизвестно, что стало причиной пожара, но владелец завода готов сотрудничать с властями, чтобы установить все обстоятельства.

Фото: пожар на химическом заводе в США (twitter.com/MaggiePolsean)