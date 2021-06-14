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В Брюсселе завершился саммит НАТО: главные тезисы совместного заявления Альянса

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Брюссель, Понедельник 14 июня 2021 19:07
В Брюсселе завершился саммит НАТО: главные тезисы совместного заявления Альянса Фото: саммит НАТО завершился в Брюсселе (flickr.com/nato_maritime_command)
Автор: Дмитрий Левицкий

В понедельник, 14 июня, в Брюсселе прошел саммит лидеров государств НАТО. На повестке дня сегодняшнего саммита был ряд насущных вопросов, в том числе и Украина.

Главные тезисы финального коммюнике саммита НАТО - в материале РБК-Украина.

Членство Украины в НАТО

Лидеры государств Альянса не обошли стороной вопрос вступления Украины в НАТО. На саммите было подтверждено обещание принять Украину через выполнение Плана действий по членству в НАТО. В то же время в НАТО настаивают на внедрении реформ в Украине.

Отношения с Россией

На саммите НАТО подтвердили открытость к диалогу с Россией в рамках Совета Россия-НАТО. В то же время лидеры государств НАТО считают, что Россия продолжает использовать агрессивную и безответственную ядерную риторику.

НАТО также призвало Россию исключить Чехию и Соединенные Штаты Америки из так называемого "списка недружественных стран".

Конфликт в Украине

Лидеры стран НАТО призвали Россию прекратить финансово и военно поддерживать боевиков на Донбассе. Саммит НАТО также подтвердил полную поддержку деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Украины.

Усиление НАТО

Саммит НАТО договорился укреплять и модернизировать структуру сил Альянса, чтобы удовлетворить сегодняшние и будущие потребности в сдерживании и обороне.

Космическая оборона

Лидеры НАТО заявили, что нападения на космический объект либо из космоса, либо внутри космоса представляют угрозу безопасности Альянса. Поэтому такие нападения могут привести к применению 5-й статьи устава НАТО о коллективной защите. Однако решения о применении этой статьи будут приниматься индивидуально.

Контроль вооружения

Страны НАТО выразили приверженность контролю над вооружениями и пообещали укреплять и усиливать его в Европе. НАТО также призвало Россию выполнять свои обязательства по контролю над вооружениями.

Китай

На саммите НАТО выразили желание поддерживать конструктивный диалог с Китаем там, где это возможно. НАТО приветствует возможность взаимодействия с Китаем в сферах, которые имеют отношение к Альянсу, и относительно общих проблем. НАТО хочет взаимной прозрачности и понимания.

Беларусь

Лидеры государств НАТО поддержали прозрачное расследование ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair в Беларуси и поддержали санкции, которые были введены против режима Лукашенко партнерами Альянса. НАТО также призвало Беларусь уважать нормы гуманитарного права и освободить всех политических заключенных.

Стратегия НАТО-2030

Лидеры государств НАТО поручили генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу разработать стратегию альянса на период до 2030 года. Эту стратегию планируют утвердить на будущем саммите, который пройдет в Испании.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал НАТО "рудиментом холодной войны". Путин заявил, что не понимает, зачем этот альянс до сих пор существует.

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