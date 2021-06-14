ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Приговор за разгон Майдана. Двух "беркутовцев" приговорили к трем годам тюрьмы

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 июня 2021 12:36
Приговор за разгон Майдана. Двух "беркутовцев" приговорили к трем годам тюрьмы Фото: двух "беркутовцев" приговорили к трем годам тюрьмы (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Шевченковский суд объявил приговор по делу "беркутовцев" Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня за разгон Майдана 30 ноября 2013 года. Их приговорили к трем годам лишения свободы.

Соответствующее решение огласила судья.

Также им запрещено занимать должности в правоохранительных органах на 3 года.

Суд признал их виновными в превышении служебных полномочий (ч.1 ст. 28 ч.2 ст. 365 УК). За это и был объявлен такой приговор.

По статьям препятствование мирным собраниям (ч.1 ст. 28 ч.2 ст. 340 УК) и служебный подлог (ч.1 ст 366 УК) истек срок давности. Поэтому их освободили от отбывания наказания по этим статьям.

Также суд полностью удовлетворил гражданский иск Максима Федяя к Эйсмонту, Мохоню, Главному управлению Нацполиции в Киеве и МВД о возмещении морального вреда в размере 400 тысяч гривен.

Согласно приговору суда, Виктор Эйсмонт и Владимир Мохонь задержали потерпевшего Максима Федяя у стелы на Майдане Независимости 30 ноября 2013 года. Позже они составили против него рапорт об административном правонарушении, куда внесли ложные сведения.

Напомним, Святошинский районный суд Киева разрешил заочно судить трех беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Майдана. В декабре 2019 года они были отпущены из-под стражи в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.

Более подробно о годах расследований этого дела читайте в материале РБК-Украина "Семь лет назад. Что изменилось в расследовании дел Майдана".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Майдан Беркут приговор
NEWS
Минимум с начала года. В Украине 420 новых случаев коронавируса
Минимум с начала года. В Украине 420 новых случаев коронавируса
DAILY
Александр Корниенко: Инструмент с СНБО будет использоваться еще и еще
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Корниенко: Инструмент с СНБО будет использоваться еще и еще