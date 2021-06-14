Приговор за разгон Майдана. Двух "беркутовцев" приговорили к трем годам тюрьмы

Шевченковский суд объявил приговор по делу "беркутовцев" Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня за разгон Майдана 30 ноября 2013 года. Их приговорили к трем годам лишения свободы.

Также им запрещено занимать должности в правоохранительных органах на 3 года.

Суд признал их виновными в превышении служебных полномочий (ч.1 ст. 28 ч.2 ст. 365 УК). За это и был объявлен такой приговор.

По статьям препятствование мирным собраниям (ч.1 ст. 28 ч.2 ст. 340 УК) и служебный подлог (ч.1 ст 366 УК) истек срок давности. Поэтому их освободили от отбывания наказания по этим статьям.

Также суд полностью удовлетворил гражданский иск Максима Федяя к Эйсмонту, Мохоню, Главному управлению Нацполиции в Киеве и МВД о возмещении морального вреда в размере 400 тысяч гривен.

Согласно приговору суда, Виктор Эйсмонт и Владимир Мохонь задержали потерпевшего Максима Федяя у стелы на Майдане Независимости 30 ноября 2013 года. Позже они составили против него рапорт об административном правонарушении, куда внесли ложные сведения.