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Саммит по Донбассу могут заменить переговорами глав МИД "нормандской четверки"

Автор: Артур Родивилов

Лидеры стран нормандского формата не смогли согласовать проведение саммита по Донбассу. Договоренности по итогам встречи двухлетней давности в Париже не выполнены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".

Пока решено ограничиться переговорами на уровне глав МИД Украины, Германии, Франции и России - чтобы они, а не главы государств, проводили встречу.

На этой неделе был организован, возможно, последний в текущем году переговорный рывок в нормандском формате с целью организовать встречу на высшем уровне.

11 октября сначала на троих, в режиме видеоконференции, поговорили канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Затем немецкий и французский лидеры созвонились с российским президентом Владимиром Путиным.

Вопрос проведения саммита, который под занавес карьеры на посту канцлера хотела бы успеть провести в Берлине Ангела Меркель, был во время дискуссий основным. Саммит упоминается в пресс-релизах офиса президента Украины и Кремля.

"Обсуждены дальнейшие шаги с целью мирного урегулирования на Донбассе, а также подготовка к проведению очередного саммита "нормандской четверки", - сообщила украинская сторона.

В российской версии о подготовке встречи речи нет.

"Условлено продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации в случае целесообразности "нормандского" саммита", - проинформировал Кремль.

Ранее заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт и пресс-секретарь Федерального министерства иностранных дел Андреа Зассе, главы МИД Германии, Франции, России и Украины должны как можно скорее предпринять новую попытку урегулировать конфликт на Донбассе, потому что минский процесс застопорился.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к нормандской встрече, но ее блокирует российский коллега Сергей Лавров.

Елисейский дворец уже сообщил, что нормандская встреча на уровне министров иностранных дел Украины, России, Франции и Германии пройдет в ближайшие недели.

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Донбасс