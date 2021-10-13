ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Минский процесс застопорился: у Меркель рассказали о подготовке нормандской встречи

Новина українською →
Берлин, Среда 13 октября 2021 15:43
Минский процесс застопорился: у Меркель рассказали о подготовке нормандской встречи Фото: спикер правительства Германии Штеффен Зайберт (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

У канцлера Германии Ангелы Меркель считают целесообразным проведение нормандской встречи на уровне министров в ближайшее время. Причина - минский процесс застопорился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на finanzen.net.

Как заявили сегодня официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт и пресс-секретарь Федерального министерства иностранных дел Андреа Зассе, главы МИД Германии, Франции, России и Украины должны как можно скорее предпринять новую попытку урегулировать конфликт на Донбассе.

По словам Зайберта, встреча министров имеет смысл, потому что процесс реализации минских соглашений застопорился.

"Министры иностранных дел затем должны будут решить, стоит ли проводить встречу на уровне глав "нормандской четверки", к которой канцлер Меркель неоднократно призывала", - отметил он и добавил, что в настоящее время есть вопросы, которые нельзя продвигать на уровне внешнеполитических советников.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к нормандской встрече, но ее блокирует российский коллега Сергей Лавров.

Елисейский дворец уже сообщил, что нормандская встреча на уровне министров иностранных дел Украины, России, Франции и Германии пройдет в ближайшие недели.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ангела Меркель Нормандский формат
NEWS
Украина уходит на длинные выходные. Каким будет карантин после праздников
Украина уходит на длинные выходные. Каким будет карантин после праздников
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине