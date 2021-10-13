Минский процесс застопорился: у Меркель рассказали о подготовке нормандской встречи

У канцлера Германии Ангелы Меркель считают целесообразным проведение нормандской встречи на уровне министров в ближайшее время. Причина - минский процесс застопорился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на finanzen.net .

Как заявили сегодня официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт и пресс-секретарь Федерального министерства иностранных дел Андреа Зассе, главы МИД Германии, Франции, России и Украины должны как можно скорее предпринять новую попытку урегулировать конфликт на Донбассе.

По словам Зайберта, встреча министров имеет смысл, потому что процесс реализации минских соглашений застопорился.

"Министры иностранных дел затем должны будут решить, стоит ли проводить встречу на уровне глав "нормандской четверки", к которой канцлер Меркель неоднократно призывала", - отметил он и добавил, что в настоящее время есть вопросы, которые нельзя продвигать на уровне внешнеполитических советников.