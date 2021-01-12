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Нормандский формат: Франция призвала стороны выполнить решения саммита в Париже

Париж, Вторник 12 января 2021 21:59
Нормандский формат: Франция призвала стороны выполнить решения саммита в Париже
Фото: встреча "нормандской четверки" в Париже (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Франция продолжает прилагать усилия в нормандском формате с целью установления прочного мира на востоке Украины. Франция призывает все стороны добросовестно выполнять взятые на себя обязательства во время парижского саммита 2019 года.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Франции.

Как отметили в МИД, французская сторона работает над реализацией решений встречи "нормандской четверки" в Париже.

"В этом контексте мы призываем все стороны добросовестно выполнять взятые на себя обязательства и продолжать конструктивные обсуждения повестки, согласованной на саммите", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, сегодня в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. Переговоры по реализации договоренностей парижского саммита длились более 6 часов.

Кроме того, представитель России Дмитрий Козак заявил, что на сегодняшних переговорах в Берлине советники ни о чем не договорились, поэтому решили собраться еще раз через две недели. Следующая встреча, вероятно, будет в видеоформате.

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