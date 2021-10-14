Саміт щодо Донбасу можуть замінити переговорами глав МЗС "нормандської четвірки"

Лідери країн нормандського формату не змогли узгодити проведення саміту щодо Донбасу. Домовленості за підсумками зустрічі дворічної давності в Парижі не виконані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсант".
Поки вирішено обмежитися переговорами на рівні глав МЗС України, Німеччини, Франції та Росії - щоб вони, а не глави держав, проводили зустріч.
На цьому тижні був організований, можливо, останній в поточному році переговорний ривок в нормандському форматі з метою організувати зустріч на вищому рівні.
11 жовтня спочатку на трьох, в режимі відеоконференції, поговорили канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський. Потім німецький і французький лідери здзвонилися з російським президентом Володимиром Путіним.
Питання проведення саміту, який під завісу кар'єри на посаді канцлера хотіла б встигнути провести в Берліні Ангела Меркель, було під час дискусій основним. Саміт згадується в пресрелізах офісу президента України та Кремля.
"Обговорені подальші кроки з метою мирного врегулювання на Донбасі, а також підготовка до проведення чергового саміту "нормандської четвірки", - повідомила українська сторона.
У російській версії про підготовку зустрічі мови немає.
"Домовлено продовжити по відповідних каналах вивчення передумов до можливої організації в разі доцільності "нормандського" саміту", - поінформував Кремль.
Раніше заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт і прес - секретар Федерального Міністерства закордонних справ Андреа Зассе, глави МЗС Німеччини, Франції, Росії та України мають якомога швидше зробити нову спробу врегулювати конфлікт на Донбасі, тому що мінський процес застопорився.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що готовий до нормандської зустрічі, але її блокує російський колега Сергій Лавров.
Єлисейський палац вже повідомив, що нормандська зустріч на рівні міністрів закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини пройде в найближчі тижні.