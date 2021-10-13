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Кулеба о нормандской встрече глав МИД: ждем сигнала из Москвы

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Киев, Среда 13 октября 2021 11:12
Кулеба о нормандской встрече глав МИД: ждем сигнала из Москвы Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба готов к нормандской встрече глав МИД. По его словам, эту встречу блокирует его российский коллега Сергей Лавров.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Кулебы на брифинге.

По его словам, встреча не происходит, потому что Лавров ее всячески избегает.

"Если действительно результатом разговора Макрона и Меркель с президентом РФ станет четкое указание от президента Путина министру Лаврову принять участие во встрече министров и он это сделает, а не найдет причину уйти, я буду рад. Я готов. Ждем сигнала из Москвы. Пока никаких сигналов не получали", - заявил Кулеба.

Напомним, Путин пожаловался Меркель и Макрону на Украину и согласился активизировать "Нормандию".

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