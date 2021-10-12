У Макрона анонсировали нормандскую встречу на уровне министров

Нормандская встреча на уровне министров иностранных дел Украины, России, Франции и Германии пройдет в ближайшие недели. Соответствующая договоренность была достигнута на вчерашних переговорах лидеров нормандского формата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Елисейского дворца .

Сообщается, что вчера Макрон вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель поочередно провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Это позволило подвести итог реализации мер, одобренных на парижском саммите в нормандском формате в декабре 2019 года.

"Стороны согласились с необходимостью работать над полным выполнением его выводов и договорились о предстоящей организации с этой целью в ближайшие недели министерской встречи между Францией, Германией, Россией и Украиной", - говорится в сообщении.