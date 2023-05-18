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Лідери G7 обговорять ідею міжнародного мирного саміту щодо України, - Reuters

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Четвер 18 травня 2023 13:19
Лідери G7 обговорять ідею міжнародного мирного саміту щодо України, - Reuters Фото: на саміті G7 обговорять ідею міжнародного мирного саміту щодо України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Лідери країни G7 порушать питання проведення мирного саміту щодо України під час зустрічі в Японії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Лідери заможних країн G7 обговорять ідею проведення міжнародного мирного саміту щодо України під час зустрічі в Японії цього тижня" - розповів Reuters офіційний представник ЄС, ознайомлений з обговореннями.

Варто відзначити, що лідери G7 зустрінуться в японському місті Хіросіма. Саміт триватиме з 19 по 21 травня.

Серед учасників саміту:

  • Канада - прем'єр-міністр Джастін Трюдо;
  • Франція - президент Еммануель Макрон;
  • Німеччина - канцлер Олаф Шольц;
  • Італія - прем'єр-міністр Джорджа Мелоні;
  • Японія - прем'єр-міністр Фуміо Кісіда;
  • Великобританія - прем'єр-міністр Ріші Сунак;
  • США - президент Джо Байден;
  • ЄС - Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії та Шарль Мішель, голова Європейської ради.

Як відзначив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, президент України Володимир Зеленський може особисто відвідати саміт G7, якщо дозволить ситуація на фронті.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що лідери країн G7 також порушать питання відстеження російської торгівлі алмазами з метою запровадження обмежень на пізнішому етапі.

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