Лидеры G7 обсудят идею международного мирного саммита по Украине, - Reuters

Лидеры страны G7 поднимут вопрос проведения мирного саммита по Украине во время встречи в Японии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Лидеры состоятельных стран G7 обсудят идею проведения международного мирного саммита по Украине во время встречи в Японии на этой неделе" - рассказал Reuters официальный представитель ЕС, ознакомленный с обсуждениями.

Следует отметить, что лидеры G7 встретятся в японском городе Хиросима. Саммит продлится с 19 по 21 мая.

Среди участников саммита:

Канада - премьер-министр Джастин Трюдо;

Франция - президент Эммануэль Макрон;

Германия - канцлер Олаф Шольц;

Италия - премьер-министр Джорджа Мэлони;

Япония - премьер-министр Фумио Кисида;

Великобритания - премьер-министр Риши Сунак;

США - президент Джо Байден;

ЕС - Урсула фон дер Ляен, глава Еврокомиссии и Шарль Мишель, глава Европейского совета.

Как отметил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, президент Украины Владимир Зеленский может лично посетить саммит G7, если разрешит ситуация на фронте.