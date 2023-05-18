Лидеры G7 обсудят идею международного мирного саммита по Украине, - Reuters
Лидеры страны G7 поднимут вопрос проведения мирного саммита по Украине во время встречи в Японии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Лидеры состоятельных стран G7 обсудят идею проведения международного мирного саммита по Украине во время встречи в Японии на этой неделе" - рассказал Reuters официальный представитель ЕС, ознакомленный с обсуждениями.
Следует отметить, что лидеры G7 встретятся в японском городе Хиросима. Саммит продлится с 19 по 21 мая.
Среди участников саммита:
- Канада - премьер-министр Джастин Трюдо;
- Франция - президент Эммануэль Макрон;
- Германия - канцлер Олаф Шольц;
- Италия - премьер-министр Джорджа Мэлони;
- Япония - премьер-министр Фумио Кисида;
- Великобритания - премьер-министр Риши Сунак;
- США - президент Джо Байден;
- ЕС - Урсула фон дер Ляен, глава Еврокомиссии и Шарль Мишель, глава Европейского совета.
Как отметил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, президент Украины Владимир Зеленский может лично посетить саммит G7, если разрешит ситуация на фронте.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что лидеры стран G7 также поднимут вопрос отслеживания российской торговли алмазами с целью введения ограничений на более позднем этапе.
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