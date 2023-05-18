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Лидеры G7 обсудят идею международного мирного саммита по Украине, - Reuters

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Четверг 18 мая 2023 13:19
Лидеры G7 обсудят идею международного мирного саммита по Украине, - Reuters Фото: на саммите G7 обсудят идею международного мирного саммита по Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Лидеры страны G7 поднимут вопрос проведения мирного саммита по Украине во время встречи в Японии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Лидеры состоятельных стран G7 обсудят идею проведения международного мирного саммита по Украине во время встречи в Японии на этой неделе" - рассказал Reuters официальный представитель ЕС, ознакомленный с обсуждениями.

Следует отметить, что лидеры G7 встретятся в японском городе Хиросима. Саммит продлится с 19 по 21 мая.

Среди участников саммита:

  • Канада - премьер-министр Джастин Трюдо;
  • Франция - президент Эммануэль Макрон;
  • Германия - канцлер Олаф Шольц;
  • Италия - премьер-министр Джорджа Мэлони;
  • Япония - премьер-министр Фумио Кисида;
  • Великобритания - премьер-министр Риши Сунак;
  • США - президент Джо Байден;
  • ЕС - Урсула фон дер Ляен, глава Еврокомиссии и Шарль Мишель, глава Европейского совета.

Как отметил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, президент Украины Владимир Зеленский может лично посетить саммит G7, если разрешит ситуация на фронте.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что лидеры стран G7 также поднимут вопрос отслеживания российской торговли алмазами с целью введения ограничений на более позднем этапе.

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