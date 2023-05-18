Лідери G7 обговорять торгівлю алмазами з огляду на майбутні санкції проти Росії, - представник ЄС

Лідери країн "Великої сімки" (G7) обговорять на саміті в Японії, як відстежувати російську торгівлю алмазами з метою запровадження обмежень на пізнішому етапі.

Про це заявив представник ЄС на брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ви можете очікувати, що це буде згадано у комюніке G7", - сказав він.

Чиновник сказав, що на даному етапі угоди не буде, але він упевнений, що переговори між лідерами у Хіросімі, Японія, у період з 19 по 21 травня відчинять двері для впровадження системи до введення обмежень.

Польща у квітні представила пропозицію про новий набір санкцій проти Росії за війну проти України, включаючи імпорт нафти та алмазів, але дебати з приводу дорогоцінного каміння в Європейському Союзі були складними.

У той час, як деякі держави закликали до санкцій, Бельгія, де знаходиться найбільший у світі центр торгівлі алмазами, відкинула обмеження. Всесвітній алмазний центр Антверпена заявив, що санкції заберуть близько 30% його бізнесу і принесуть користь конкуруючим торговим центрам, додавши, що клієнти повинні мати можливість самі вирішувати, чи хочуть вони російські дорогоцінні камені.

Представник ЄС сказав, що, враховуючи розмір ринку, необхідно буде провести ширше обговорення з такими країнами, як Індія, яка цього року приймає G20, які не обов'язково повністю підтримують західні санкції щодо Росії. Прем'єр-міністра Індії запрошено на саміт G7.

"У нас є великі прихильники України, а потім держави, які коливаються, з якими нам потрібно бути обережними. Ми хотіли б вести з ними діалог", - сказав чиновник.

Чиновник додав, що пріоритетом для лідерів G7 є обговорення того, як не допустити обходу санкцій.