Саміт Трампа та Зеленського став причиною політичної сварки у Польщі: подробиці

У Польщі вибухнув скандал між урядом та адміністрацією президента Кароля Навроцького через те, що польських представників не було серед учасників зустрічі у Вашингтоні 18 серпня.

Журналісти надіслали запит до пресслужби новообраного президента Польщі Кароля Навроцького щодо відсутності того на зустрічі між Трампом, Зеленським та лідерами країн Європи 18 серпня у Вашингтоні.

У відповідь пресслужба президента пояснила, що Навроцький не брав участі у заході, оскільки готується до свого офіційного візиту до США, запланованого на 3 вересня.

Сам він наголосив, що після переговорів Трампа з Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня долучався до онлайн-обговорення з Трампом, європейськими лідерами та Зеленським.

Навроцький також заявив, що у Вашингтоні зібралася так звана "коаліція охочих" - президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Мерц, прем’єри Великої Британії Кір Стармер та Італії Джорджія Мелоні. Польщу ж у цих зустрічах, за його словами, мав представляти прем’єр-міністр Дональд Туск.

Паралельно праворадикальна партія "Конфедерація" звинуватила Україну в ігноруванні Польщі. Євродепутатка від цієї полі сили Єва Заянчковська-Гернік заявила, що Зеленський навіть не згадав про відсутність Варшави на саміті та розкритикувала українську "невдячність".

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі X наголосив, що запрошення на подібні зустрічі надсилає виключно президент США, а не інші учасники. Він закликав президента Навроцького та його команду використати добрі відносини з Дональдом Трампом для зміцнення позицій Польщі в Європі та світі.

Офіційно у Білому домі та в Офісі президента України відсутність польської делегації не коментували.