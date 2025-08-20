Саммит Трампа и Зеленского стал причиной политической ссоры в Польше: подробности

В Польше разразился скандал между правительством и администрацией президента Кароля Навроцкого из-за того, что польских представителей не было среди участников встречи в Вашингтоне 18 августа.

Журналисты направили запрос в пресс-службу новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого об отсутствии того на встрече между Трампом, Зеленским и лидерами стран Европы 18 августа в Вашингтоне.

В ответ пресс-служба президента объяснила, что Навроцкий не участвовал в мероприятии, поскольку готовится к своему официальному визиту в США, запланированному на 3 сентября.

Сам он отметил, что после переговоров Трампа с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа участвовал в онлайн-обсуждении с Трампом, европейскими лидерами и Зеленским.

Навроцкий также заявил, что в Вашингтоне собралась так называемая "коалиция желающих" - президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Мерц, премьеры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджия Мелони. Польшу же в этих встречах, по его словам, должен был представлять премьер-министр Дональд Туск.

Параллельно праворадикальная партия "Конфедерация" обвинила Украину в игнорировании Польши. Евродепутат от этой политсилы Ева Заянчковская-Герник заявила, что Зеленский даже не упомянул об отсутствии Варшавы на саммите и раскритиковала украинскую "неблагодарность".

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети X отметил, что приглашение на подобные встречи присылает исключительно президент США, а не другие участники. Он призвал президента Навроцкого и его команду использовать хорошие отношения с Дональдом Трампом для укрепления позиций Польши в Европе и мире.

Официально в Белом доме и в Офисе президента Украины отсутствие польской делегации не комментировали.