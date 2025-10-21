Саміт Путіна і Трампа в Будапешті під загрозою зриву: CNN дізналося причину

Зокрема, 16 жовтня Трамп після телефонної розмови з Путіним анонсував, що між ними відбудеться новий саміт. Але спершу вони "домовилися про те, що наступного тижня відбудеться зустріч наших високопоставлених радників".

"Перші зустрічі Сполучених Штатів пройдуть під керівництвом держсекретаря США Марко Рубіо, а також низки інших осіб, які будуть призначені", - написав він у Truth Social.

Однак представник Білого дому сказав CNN, що попередня зустріч між Марко Рубіо і главою МЗС РФ Сергієм Лавровим поки що відкладена.

Наразі незрозуміло, чому зустріч не відбудеться цього тижня, хоча одне з джерел повідомило, що держсекретар і глава МЗС РФ мають різні очікування щодо можливого завершення війни Росії проти України.

Зокрема, вчора, 20 жовтня, Рубіо і Лавров провели телефонну розмову і обговорили "наступні кроки" після розмови Трампа і Путіна про можливе завершення війни.

"(Держсекретар США - Ред.) наголосив на важливості майбутніх зустрічей як можливості для Москви і Вашингтона співпрацювати в просуванні довгострокового врегулювання російсько-українського конфлікту згідно з баченням президента Трампа", - сказано в Держдепі.

Однак джерело, ознайомлене з ситуацією, повідомило, що після цього дзвінка офіційні особи дійшли висновку, що позиція РФ щодо війни в Україні змінилася недостатньо порівняно з її максималістськими вимогами.

За словами джерела, Рубіо навряд чи рекомендуватиме провести зустріч Путіна і Трампа наступного тижня. При цьому, держсекретар і глава МЗС РФ можуть ще раз поговорити цього тижня.