Саммит Путина и Трампа в Будапеште под угрозой срыва: CNN узнало причину

В частности, 16 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным анонсировал, что между ними пройдет новый саммит. Но прежде они "договорились о том, что на следующей неделе состоится встреча наших высокопоставленных советников".

"Первые встречи Соединенных Штатов пройдут под руководством госсекретаря США Марко Рубио, а также ряда других лиц, которые будут назначены", - написал он в Truth Social.

Однако представитель Белого дома сказал CNN, что предварительная встреча между Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым пока что отложена.

Сейчас неясно, почему встреча не состоится на этой неделе, хотя один из источников сообщил, что у госсекретаря и главы МИД РФ разные ожидания относительно возможного завершения войны России против Украины.

В частности, вчера, 20 октября, Рубио и Лавров провели телефонный разговор и обсудили "следующие шаги" после разговора Трампа и Путина о возможном завершении войны.

"(Госсекретарь США - Ред.) подчеркнул важность предстоящих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта в соответствии с видением президента Трампа", - сказано в Госдепе.

Однако источник, знакомый с ситуацией, сказал, что после этого звонка официальные лица посчитали, что позиция РФ по войне в Украине изменилась недостаточно в сравнении с ее максималистскими требованиями.

По словам источника, Рубио вряд ли будет рекомендовать провести встречу Путина и Трампа на следующей неделе. При этом, госсекретарь и глава МИД РФ могут еще раз поговорить на этой неделе.