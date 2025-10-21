Саммит Путина и Трампа в Будапеште под угрозой срыва: CNN узнало причину

Надежды президента США Дональда Трампа на скорую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным в Будапеште могут рухнуть. Причина в позиции РФ по вопросу завершения войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В частности, 16 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным анонсировал, что между ними пройдет новый саммит. Но прежде они "договорились о том, что на следующей неделе состоится встреча наших высокопоставленных советников".
"Первые встречи Соединенных Штатов пройдут под руководством госсекретаря США Марко Рубио, а также ряда других лиц, которые будут назначены", - написал он в Truth Social.
Однако представитель Белого дома сказал CNN, что предварительная встреча между Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым пока что отложена.
Сейчас неясно, почему встреча не состоится на этой неделе, хотя один из источников сообщил, что у госсекретаря и главы МИД РФ разные ожидания относительно возможного завершения войны России против Украины.
В частности, вчера, 20 октября, Рубио и Лавров провели телефонный разговор и обсудили "следующие шаги" после разговора Трампа и Путина о возможном завершении войны.
"(Госсекретарь США - Ред.) подчеркнул важность предстоящих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта в соответствии с видением президента Трампа", - сказано в Госдепе.
Однако источник, знакомый с ситуацией, сказал, что после этого звонка официальные лица посчитали, что позиция РФ по войне в Украине изменилась недостаточно в сравнении с ее максималистскими требованиями.
По словам источника, Рубио вряд ли будет рекомендовать провести встречу Путина и Трампа на следующей неделе. При этом, госсекретарь и глава МИД РФ могут еще раз поговорить на этой неделе.
Напомним, что на следующей день после телефонного разговора с Путиным, Трамп провел встречу в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По итогу встречи он как у себя в соцсетях, так и публично - призвал обе стороны закончить войну по линии фронта. То есть, остаться на тех позициях, где армии каждой из стран находятся сейчас.
При этом в ряде западных изданий была информация, что Трамп якобы уговаривал Зеленского пойти на условия России и отдать Донбасс, иначе, Путин грозит "уничтожить" Украину. В тех же изданиях было сказано, что к этому украинского лидера призывал и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.
Поздно вечером в воскресенье, по местному времени в США, Трамп пообщался с журналистами. В ходе ответов на вопросы прессы он сказал, что никогда не обсуждал с Зеленским вопрос сдачи Донбасса. Он отметил, что РФ захватила 78% Донецкой области, добавив, что сторонам нужно остановится там где сейчас.
Также западные СМИ писали, что Путин во время разговора с Трампом якобы заявил о готовности отдать Украине части Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный вывод ВСУ из Донбасса.
Действительно ли это так, неясно. Однак отметим, что президент Владимир Зеленский уже сказал, что Украина ничего дарить РФ не будет.