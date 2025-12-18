ua en ru
Чт, 18 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Саміт ЄС стартував з інциденту: літак делегації Словаччини пошкоджено

Словаччина, Бельгія, Четвер 18 грудня 2025 06:48
UA EN RU
Саміт ЄС стартував з інциденту: літак делегації Словаччини пошкоджено Фото: Роберт Фіцо (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

НП у брюссельському аеропорту ускладнила участь словацької делегації в майбутньому саміті ЄС. Літак, на якому прем'єр-міністр Словаччини прибув до Брюсселя, зазнав серйозних пошкоджень і виявився непридатним для подальшої експлуатації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо в мережі X.

Інцидент в аеропорту Брюсселя

Пошкодження повітряного судна сталося вже після прибуття делегації. За словами глави словацького уряду, літак був зачеплений транспортним засобом із трапом, унаслідок чого його технічний стан не дає змоги продовжувати польоти.

Про те, що трапилося, він повідомив на своїй сторінці в соцмережі X, зазначивши, що початок саміту ЄС виявився "не надто вдалим".

"Вимогливий саміт у Брюсселі почався не дуже вдало. В аеропорту транспортний засіб із трапом пошкодив наш літак настільки, що він більше не придатний до польотів, і ми повинні залишити його тут", - написав Фіцо.

Додаткових деталей про характер пошкоджень і терміни ремонту він не навів.

Політичні заяви на тлі саміту

Паралельно з обговоренням інциденту прем'єр Словаччини торкнувся і політичного порядку денного.

Він повідомив про зустріч із країнами Західних Балкан і висловив підтримку президенту Сербії Александру Вучичу, який, за його словами, свідомо відмовився від участі в саміті на знак протесту проти політики ЄС.

Фіцо заявив, що Сербія є однією з найбільш підготовлених країн до вступу в Євросоюз, проте стикається з постійним посиленням вимог.

Водночас він розкритикував підхід Брюсселя до України, підкресливши наявність подвійних стандартів.

"Подвійні стандарти є типовою рисою європейської політики. З одного боку, великі гравці штовхають Україну до ЄС, хоча вона абсолютно не готова до цього; з іншого боку, Сербії заважають приєднатися до Союзу, тому що вона занадто горда, впевнена в собі та суверенна", - йдеться в його публікації.

Нагадуємо, що Угорщина і Словаччина мають намір звернутися до Європейського суду з метою оскаржити ініціативу Євросоюзу, що передбачає заборону на імпорт російських енергоносіїв, зокрема газу і нафти, вважаючи цей план таким, що суперечить їхнім національним інтересам.

Зазначимо, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що словацький уряд підтримує запропонований США план врегулювання війни в Україні, водночас підкреслив, що, за його оцінкою, положення цього документа більшою мірою відповідають інтересам Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Роберт Фіцо Народна партія
Новини
Сенат США ухвалив законопроект про нацоборону, включно з 800 млн доларів для України
Сенат США ухвалив законопроект про нацоборону, включно з 800 млн доларів для України
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі