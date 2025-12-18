Саміт ЄС стартував з інциденту: літак делегації Словаччини пошкоджено

НП у брюссельському аеропорту ускладнила участь словацької делегації в майбутньому саміті ЄС. Літак, на якому прем'єр-міністр Словаччини прибув до Брюсселя, зазнав серйозних пошкоджень і виявився непридатним для подальшої експлуатації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо в мережі X.

Інцидент в аеропорту Брюсселя

Пошкодження повітряного судна сталося вже після прибуття делегації. За словами глави словацького уряду, літак був зачеплений транспортним засобом із трапом, унаслідок чого його технічний стан не дає змоги продовжувати польоти.

Про те, що трапилося, він повідомив на своїй сторінці в соцмережі X, зазначивши, що початок саміту ЄС виявився "не надто вдалим".

"Вимогливий саміт у Брюсселі почався не дуже вдало. В аеропорту транспортний засіб із трапом пошкодив наш літак настільки, що він більше не придатний до польотів, і ми повинні залишити його тут", - написав Фіцо.

Додаткових деталей про характер пошкоджень і терміни ремонту він не навів.

Політичні заяви на тлі саміту

Паралельно з обговоренням інциденту прем'єр Словаччини торкнувся і політичного порядку денного.

Він повідомив про зустріч із країнами Західних Балкан і висловив підтримку президенту Сербії Александру Вучичу, який, за його словами, свідомо відмовився від участі в саміті на знак протесту проти політики ЄС.

Фіцо заявив, що Сербія є однією з найбільш підготовлених країн до вступу в Євросоюз, проте стикається з постійним посиленням вимог.

Водночас він розкритикував підхід Брюсселя до України, підкресливши наявність подвійних стандартів.

"Подвійні стандарти є типовою рисою європейської політики. З одного боку, великі гравці штовхають Україну до ЄС, хоча вона абсолютно не готова до цього; з іншого боку, Сербії заважають приєднатися до Союзу, тому що вона занадто горда, впевнена в собі та суверенна", - йдеться в його публікації.