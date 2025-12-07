Угорщина і Словаччина оскаржать план ЄС проти російських енергоносіїв

Угорщина та Словаччина звертатимуться до Європейського суду, щоб оскаржити план ЄС про заборону імпорту російських газу та нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у соцмережі Х .

Петер Сійятро попередив: щойно наступного тижня план RePowerEU буде ухвалено, угорська сторона разом зі словацькою подасть до Європейського суду клопотання про скасування та проситиме про призупинення дії постанови на час судового розгляду.

"Ми робимо цей крок, оскільки заборона імпорту російської нафти та газу унеможливить безпечне енергопостачання Угорщини та Словаччини та призведе до різкого зростання цін", - написав він.

Сійятро назвав цю постанову "масштабним юридичним шахрайством".

Документ, на його думку, "явно є санкційним заходом, який потребуватиме одноголосного схвалення".