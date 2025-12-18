ua en ru
Чт, 18 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Саммит ЕС стартовал с инцидента: самолет делегации Словакии поврежден

Словакия, Бельгия, Четверг 18 декабря 2025 06:48
UA EN RU
Саммит ЕС стартовал с инцидента: самолет делегации Словакии поврежден Фото: Роберт Фицо (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

ЧП в брюссельском аэропорту осложнил участие словацкой делегации в предстоящем саммите ЕС. Самолет, на котором премьер-министр Словакии прибыл в Брюссель, получил серьезные повреждения и оказался непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Словакии Роберта Фицо в сети X.

Инцидент в аэропорту Брюсселя

Повреждение воздушного судна произошло уже после прибытия делегации. По словам главы словацкого правительства, самолет был задет транспортным средством с трапом, в результате чего его техническое состояние не позволяет продолжать полеты.

О случившемся он сообщил на своей странице в соцсети X, отметив, что начало саммита ЕС оказалось "не слишком удачным".

"Требовательный саммит в Брюсселе начался не очень удачно. В аэропорту транспортное средство с трапом повредило наш самолет настолько, что он больше не пригоден к полетам, и мы должны оставить его здесь", — написал Фицо.

Дополнительных деталей о характере повреждений и сроках ремонта он не привел.

Политические заявления на фоне саммита

Параллельно с обсуждением инцидента премьер Словакии затронул и политическую повестку.

Он сообщил о встрече со странами Западных Балкан и выразил поддержку президенту Сербии Александру Вучичу, который, по его словам, сознательно отказался от участия в саммите в знак протеста против политики ЕС.

Фицо заявил, что Сербия является одной из наиболее подготовленных стран к вступлению в Евросоюз, однако сталкивается с постоянным ужесточением требований.

В то же время он раскритиковал подход Брюсселя к Украине, подчеркнув наличие двойных стандартов.

"Двойные стандарты являются типичной чертой европейской политики. С одной стороны, крупные игроки толкают Украину в ЕС, хотя она совершенно не готова к этому; с другой стороны, Сербии мешают присоединиться к Союзу, потому что она слишком гордая, уверенная в себе и суверенная", — говорится в его публикации.

Напоминаем, что Венгрия и Словакия намерены обратиться в Европейский суд с целью оспорить инициативу Евросоюза, предусматривающую запрет на импорт российских энергоносителей, в частности газа и нефти, считая этот план противоречащим их национальным интересам.

Отметим, что премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что словацкое правительство поддерживает предложенный США план урегулирования войны в Украине, при этом подчеркнул, что, по его оценке, положения этого документа в большей степени отвечают интересам России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Роберт Фицо Народная партия
Новости
Сенат США принял законопроект о нацобороне, включая 800 млн долларов для Украины
Сенат США принял законопроект о нацобороне, включая 800 млн долларов для Украины
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море